الشلف: الحرائق تتلف 65 هكتارا من الصنوبر الحلبي والأحراش في 24 ساعة

كشفت اليوم، مصادر مطلعة، بأن الحريق المندلع بغابة سيدي عيسى ببلدية تاوقريت بولاية الشلف والذي إمتد بفعل هبوب الرياح ليطال الغابات المتاخمة لبلديتي مصدق وتلعصة، قد تسبب في إتلاف مساحات تقدر ب 65 هكتارا من الصنوبر الحلبي والأحراش، ناهيك عن إحتراق 250 شجرة مثمرة و26 خلية نحل.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن مصالحي الحماية والغابات قد جندت ما يقارب 100 عون فضلا عن الدعم الذي قدمه الجيش الوطني الشعبي وبعض المتطوعين والمحسنين إلى جانب تسخير 23 شاحنة إطفاء بغرض السيطرة على الحريق.

وتنقل عشية أمس الوالي لخضر سداس، رفقة ممثلي السطات المدنية والعسكرية للوقوف على حجم الأضرار المادية التي خلفها الحريق في كل من تاجنة ومصدق.