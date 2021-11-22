الشلف: الحماية المدنية تتدخل لتصريف مياه الأمطار المتسربة إلى المساكن عبر 6 بلديات

تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية، لأجل إمتصاص وتصريف مياه الأمطار المتسربة إلى عدد من المساكن عبر 6 بلديات بالولاية، فيما تم تسخير تشكيل إسعافي لتأمين ساكنة عدد من النقاط السوداء الواقعة بجوار الأودية وخاصة في ظل إرتفاع منسوب المياه بها.

وحسب البيان الصادر عن مديرية الحماية المدنية، فإن الفرق المتدخلة قد إستغلت المضخات العائمة في إمتصاص المياه، كما إستعملت السلاليم والأحبال في مساعدة عدد من المواطنين وتلاميذ المدارس في قطع الأودية والسيول الجارفة.

يحدث هذا في وقت تم فيه إحصاء عدة لتدخلات المشار إليها في كل من بلديات المرسى،مصدق، تاوقريت، عين أمران، تلعصة وبوزغاية.

يحيى عزواو