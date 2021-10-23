الشلف: الحماية المدنية تتدخل لتصريف مياه الأمطار المتسربة إلى المساكن عبر 3 بلديات!

تدخلت مساء اليوم السبت، مصالح الحماية المدنية لتصريف وإمتصاص مياه الأمطار المتساقطة بعد تسربها إلى عدد من المساكن والتجمعات السكنية في كل من دوار الخواثر ببلدية الصبحة و منطقة لكابير ببلدية أولاد فارس فضلا عن المناطق 4 , 10 ، 11 إلى جانب منطقة الحباير ببلدية الشطية.

وحسب بيان المديرية الولائية للحماية المدنية، فإن الوحدة المتدخلة على مستوى حي الخواثر ببلدية الصبحة قد تمكنت من إنقاذ عائلتين بعد تسرب مياه إحدى الشعاب المجاورة إليها فيما تعمل عدة وحدات حاليا على إمتصاص المياة المتسربة بسبب إنسداد البالوعات إلى التجمعات السكنية في كل من بلديات أولاد فارس والشطية.