الشلف: الحماية المدنية تتمكن من توليد امرأة داخل سيارة الاسعاف

أخبار الجزائر
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الشلف: الحماية المدنية تتمكن من توليد امرأة داخل سيارة الاسعاف
بقلم نسرين محفوف

تدخلت وحدة الحماية المدنية بالشطية، اليوم السبت، في حدود الساعة السابعة صباحا من أجل إسعاف وإجلاء امرأة حامل بالأرض البيضاء بلدية الشطية.

وتم توليد المرأة من طرف الحماية المدنية، بنجاح داخل سيارة الإسعاف، قبل وصولها إلى المستشفى.

وأشارت الحماية المدنية في بيانها، أن الأم وابنتها في حالة جيدة.

للعلم أن هذا التدخل يعتبر الثالث من نوعه خلال  أقل من 15 يوما في هذا الشهر في ظل الحجر الصحي الوقائي من فيروس كورونا بعد التدخلين اللذين كانا يومي 2020/04/12  و 2020/04/23 بكل من بوقادير وأولاد بن عبد القادر على التوالي.


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