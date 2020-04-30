الشلف: الحماية المدنية تتمكن من توليد امرأة داخل سيارة الإسعاف

تمكنت الحماية المدنية لولاية الشلف، اليوم الخميس، من توليد امرأة بنجاح، داخل سيارة الإسعاف، في حدود الساعة السابعة صباحا بالقرية الفلاحية بلدية الشطية.

وأفادت الحماية المدنية، أن المولود الجديد من جنس ذكر ووالدته في حالة جيدة.

وتم تحويلهما فيما بعد إلى مصلحة الولادة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية مرواني عابد لذات البلدية.

ويعد هذا التدخل الثاني من نوعه بالنسبة للوحدة في أقل من أسبوع والتدخل الرابع خلال هذا الشهر في أقل من 20 يوما، بعد الحالتين المسجلتين بكل من وحدتي بوقادير وأولاد بن عبد القادر.