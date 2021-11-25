الشلف: الحماية المدنية تخمد حريق إندلع بعداد كهربائي بأولاد فارس

تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية، لأجل إخماد حريق إندلع بعداد كهربائي بحي أحمد أفوناس ببلدية أولاد فارس.

وقد تمكن عناصر الوحدة المتدخلة من السطرة على الحريق الذي أحدث حالة طوارئ وسط السكان المجاورين لمكان الحادث في ظرف وجيز. وذلك من خلال وضع جهاز حماية ومنع إنتشاره. فيما تم إبلاغ مصالح الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز قصد التدخل لإستبدال العداد الذي أتلفته ألسنة النيران.

الشلف: مياه الأمطار تتسرب إلى عشرات المساكن عبر 7 بلديات بالولاية

تسببت اليوم، الأمطار الغزيرة التي تتساقط منذ ليلة أمس في تشكل سيول جارفة في عدة مناطق. مما تسبب في فيضانها نتيجة إنسداد البالوعات والمجاري المائية جراء الحجارة والأتربة التي طالتها ما جعل مياهها تتسرب إلى أزيد من 20 مسكن عبر 7 بلديات، ناهيك عن إنقطاع عدد من الطرقات بفعل إنزلاق الأتربة والأوحال.

في ذات السياق، أشار بيان مديرية الحماية المدنية، إلى أن مصالحها قد سجلت 12 تدخلا. وذلك لأجل إمتصاص مياه الأمطار المتسربة إلى المنازل بإستغلال المضخات العائمة. وقد تم إمتصاص المياه الناجمة عن إنسداد قناه الصرف بحي 57 مسكن بتاجنة والتي تسربت إلى مسكنين.

إلى جانب تسجيل تدخل آخر لتصريف المياه المتسربة إلى 6 مساكن ببقعة فليتة بسيدي عكاشة. اضافة إلى تدخل مماثل على مستوى بقعة المواضحية ببلدية بوزغاية. أين تسربت المياه إلى عدة منازل مع تسجيل تشقق جدران أحد المنازل. كما تدخلت ذات المصالح لإنقاذ شخص عالق بسيارته بمنطقة الميزاب ببلدية تاوقريت.

كما أشار ذات بيان الحماية المدنية، إلى تسجيل تدخل آخر لإمتصاص المياه على مستوى بجاتب مخزن الخشب بميناء تنس بسبب إرتفاع منسوب المياه، مع تصريف المياه المتجمعة بحي لاكاف أمام مسجد سيدي زيان بعين أمران، مع فتح بعض الطرقات التي طالتها الحجارة والأتربة جراء السيول الجارفة العابرة لها في كل من منطقة سيدي عثمان ببلدية الظهرة والطريق الولائي 101.

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