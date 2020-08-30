الشلف.. الحماية المدنية تخمد 6 حرائق مهولة في عدة بلديات

تمكنت مساء اليوم الأحد وحدات مصالح الحماية المدنية من إخماد 6 حرائق مهولة إندلعت يوم أمس السبت في الشريط الغابي لبلديات كل من تنس ، المرسى ، تلعصة ، وادي قوسين ، أولاد بن عبد القادر والزبوجة.

وأمام صعوبة التضاريس و المسالك التي تميز المناطق التي إندلعت بها الحرائق على غرار غابات سيدي مروان و المساعدية و بويازيط و العطاطفة بأولاد بن عبد القادر و سيدي بوعلي بالزبوجة أقحمت مصالح الحماية المدنية وسائل الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات ما مكنها من السيطرة على الحرائق المذكورة.

هذا وسجلت ذات المصالح إتلاف 150 هكتارا من الصنوبر الحلبي كأكبر حصيلة بغابة سيدي مروان التي إمتدت إلى مرتفعات التراغنية بفعل الرياح التي إجتاحت المنطقة.