الشلف: الحماية المدنية تكون 14 ضابطا من ولايات الغرب في مجال مكافحة الحرائق

وقف اليوم مدير التنظيم وتنسيق الإسعافات على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية بزيارة ميدانية رفقة المدير الولائي على سير عملية التكوين التي يخضع لها 14 ضابطا يمثلون 7 ولايات بغرب البلاد.

في مجال مكافحة الحرائق في المستوى الثالث FDF3 بمقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالشلف والتي ستتواصل إلى غاية يوم 27 ماي الجاري تحت إشراف ضباط مؤهلين في مكافحة الحرائق في المستوى الخامس.

في ذات السياق أسدى ذات المسؤول جملة من التعليمات التي من شأنها رفع مستوى التكوين وتحسين الأداء وتجديد المعارف على أساس تجسيد هذه المكتسبات نظريا وميدانيا لفائدة الأعوان المشاركين في التشكيل الإسعافي الخاص بالرتل المتنقل الذي سيتم تنصيبه في كل ولايات الوطن بداية من شهر جويلية.