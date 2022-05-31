الشلف: الحماية المدنية تكوّن 14 ضابطا في مجال مكافحة الحرائق

أشرفت، مديرية الحماية المدنية لولاية الشلف على تنظيم دورة تكوينية لفائدة 14 ضابطا من 08 ولايات. في مجال مكافحة الحراىق المستوى الثالث FDF3.

وحسب بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية، فإن الضباط القادمين. من ولايات الشلف مستغانم، معسكر، غليزان، تيارت، وهران، عين تيموشنت، سيدي بلعباس وتلمسان.

قد تلقوا معارف ومفاهيم من شأنها تعزيز قدراتهم في الجانب النظري و التطبيقي وجعلهم في كامل الجاهزية لإستخدامها في مجال مكافحة الحرائق.