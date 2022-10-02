الشلف: الحماية المدنية تنظم دورة تكونية بشعار مسعف لكل عائلة

أشرفت اليوم، المديرية الولائية للحماية المدينة بالشلف، على إطلاق دورة تكوينية تحت شعار مسعف لكل عائلة لفائدة الشباب المسجلين من جميع فيئات المجتمع عبر مختلف الوحدات المنتشرة عبر تراب الولاية.

في ذات السياق، أشار بيان مصالح الحماية المدنية، إلى أن هذه الدورة التي تحمل عنوان 2022 التي من المنتظر لها أن تتواصل على مدار 20 يوما، سيشرف على تأطيرها أطباء، و ممرضون، فضلا عن ضباط الحماية المدنية.

على أن تتضمن دروسا نظرية و تطبيقية في مجال الإسعافات الأولية بغرض غرس ثقافة وقاقية في المجتمع، إلى جانب جعل المستفيدين من هذه الدورة التكوينية في جاهزية تامة للتدخل في حال حصول الحوادث.