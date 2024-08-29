الشلف: الحماية المدنية تنقذ فتاة علقت بقضبان حديدية
بقلم رشيد مشورب
تدخلت مصالح الحماية المدنية وحدة الشطية بحي 260 مسكن برطالي بلدية الشطية من اجل انقاذ بنت تبلغ من العمر 18 سنة انحصرت داخل القضبان الحديدية لنافذة. أحد المساكن بالطابق الثالث و ذلك اثر محاولتها انقاذ. أخت لها تبلغ من العمر 04 سنوات سقطت من الطابق الرابع مقر سكناهما .
الحادثة وقعت حيث اثناء محاولة الاخت الكبيرة تحرير اختها الصغيرة من بين القضبان و بقيت هي محصورة وراء القضبان للتتمكن فرق الحماية المدنية المتدخلة من إنقاذها هي الأخرى دون تسجيل اي اصابات و تكللت العملية بنجاح رغم صعوبة الوصول الى الضحية بعدما كان المسكن مغلق في غياب أصحابه
الحادثة أحدثت هلعا كبيرا لدى أفراد العائلة حيث قامت مصالح الحماية بتقديم نصائح و ارشادات بعدم التسرع و المغامرة و التدخل في مثل هاته الحالات. التي يمكن ان تؤدي الى كارثة لا تحمد عقباها.
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