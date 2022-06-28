الشلف..الحماية المدنية تنقذ 3 اشخاص من الغرق بشاطىء تاغزولت

سجلت مصالح الحماية المدنية بالشلف، اليوم الثلاثاء، تدخلها لإنقاذ 3 اشخاص من غرق حقيقي في شاطئ تاغزولت

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف، فإن هؤلاء الأشخاص لم يتمكنو من الخروج بسبب الرياح وتيارات قوية رغم تعليمات رئيس المركز الموجهة لهم بعدم الابتعاد عن المنطقة المؤمنة.

الا انه تعسف هؤلاء وعدم انصياعهم للتعليمات كاد ان يهلكهم ووضعوا احد افراد حراس الشواطئ في موقف حرج كاد ان يفقد سيطرته اثر العياء الذي اصابه وهو يحاول انقاذ احدهم لحسن الحظ وصول الدعم والغطاسين حال دون ان تحدث كارثة.

وعليه تطلب مصالح الحماية المدنية من المواطنين التحلي بروح المسؤولية وأخذ الحيطة والحذر تطبيق تعليماتها.