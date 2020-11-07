الشلف: الحماية المدنية تواصل إخماد الحرائق وتستدعي الدعم من ولايتين

تتواصل عملية الإخماد لليوم الثاني على التوالي، لحريق غابة سيدي علي ببلدية وادي قوسين، بالشلف، الذي اندلع منتصف نهار الأمس.

وأشار بيان الحماية المدنية لولاية الشلف، أن رقعة الحريق اتسعت بفعل قوة الرياح التي تجاوزت 60 كم/سا وارتفاع درجة الحرارة.

مما استدعى طلب الدعم من ولايتي عين الدفلى وغليزان بتعداد بشري قدر بـ 32 عون حماية مدنية و10 شاحنات إطفاء.

وتواصلت في الصباح الباكر من هذا اليوم لتدعيم فرق الإطفاء المرابطة بعين المكان.

وتم حاليا تم تسخير ما يفوق 80 عون حماية مدنية مختلف الرتب و23 شاحنة إطفاء، سيارة إسعاف وسيارة اتصال تابعة للحماية المدنية.

بالإضافة إلى 3 شاحنات تزويد بالماء تابعة مصالح البلدية تحت قيادة المدير الولائي الذي يدير عمليات الإطفاء شخصيا منذ الأمس.