الشلف: الحماية المدنية تواصل عمليات بحث وإنقاذ أغنام محصورة بقناة مياه

تواصل مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف، منذ صباح اليوم الأحد عمليات بحث وإنقاذ أغنام محصورة بقناة مياه.

ويأتي بعد إعلان مواطنين عن دخول أغنام وماعز بقناة قديمة غير مستعملة قطر 400 ملم لتموين بلدية الشطية بمياه الشرب.

ويقع مكان الحادث بطريق الأبيض مجاجة بالقرب من ابتدائية الشهيد بوسدرة بواعلي بطباطة ببلدية الشطية.

وسخرت الحماية المدنية كل الإمكانيات اللازمة لإحداث فتحات على طول القناة بالأماكن التي سمعت فيها أصوات الحيوانات.

ويشارك في العملية كل المصالح المعنية على غرار مصالح البلدية، الجزائرية للمياه والسلطات الأمنية، ولحد الساعة تم إنقاذ ماعز والعملية مازالت متواصلة.