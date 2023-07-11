الشلف: الدرك يحجز أزيد من 1.6 طن من الفحم الخشبي

تمكنت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف. من حجز أزيد من 1.6 طن من مادة الفحم الخشبي الموجهة للبيع بطريقة غير شرعية. لأصحاب المحلات التجارية دون أن يحوز ناقلها لرخصة أو سجل تجاري يتيح له إمتهان هذا النشاط التجاري المربح.

العملية جاءت في إطار أنشطتها الرامية إلى مكافحة كافة أشكال التجارة غير الشرعية، حيث أطرها عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس ولاية الشلف. وجاءت إثر عمليات مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بالضبط بالمكان المسمى التراغنية. ليتم توقيف مركبة تجارية مع إخضاعها للمراقبة ليتم العثور على متنها 33 كيس حجم 50 كلغ من المنتوجات الغابية (الفحم). دون حيازة صاحبها أية وثيقة أو شهادة تثبت مشروعية نشاطه بما في ذلك مصدرها.

كما تم وبعد فتح تحقيق في ملابسات القضية، تبيّن إثره أن مادة الفحم الخشبي والذي قدر وزنها بــــــ 1650 كلغ كانت موجهة للبيع بعاصمة الولاية بطريقة غير قانونية. حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف مع تحويل الكمية المحجوزة إلى المصالح المعنية.

مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف تواصل عملياتها الردعية ضد كل أشكال التجارة غير الشرعية أو الفوضوية. وتناشد المواطنين وتدعوهم إلى تقديم العون لمختلف فرقها الميدانية من خلال التبليغ عن أي تجاوزات والاتصال دون تردد عبر الرقم الأخضر 1055.