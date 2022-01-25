الشلف: الدرك يحجز ألة حفر داخل ورشة أشغال فوضوية بعين أمران

أفادت اليوم، مصادر محلية مطلعة، بأن عناصر فرقة الدرك الوطني التابعة لإقليم بلدية عين أمران بولاية الشلف، قد حجزت خلال الساعات الأخيرة ألة حفر وجرار داخل ورشة أشعال فوضوية خاصة تقع بمحاذاة الطريق الولائي رقم 102 على مستوى دوار أولاد الشيخ بمنطقة عين الغزلة.

وأشارت ذات المصادر، بأن ذات المصالح قد باشرت فتح تحقيق معمق في قضية الحال مع عدد من العمال الذين تم ضبطهم بالمكان في إنتظار الإستماع إلى أقوال الشخص الذي بقف وراء هذه الأشغال التي تمت مباشرتها دون رخصة فوق القناة الرئيسية المياه الممونة لبلديتي الظهرة وتاوقريت.

في ذات السياق، أكدت ذات المصادر بأن القائمين على مؤسسة الجزائرية المياه قد راسلت في الرابع من شهر ماي 2021 مصالح البلدية لأجل توقيف الأشغال الجارية بالمكان المذكور.

قبل فيام السلطات المحلية بإصدار قرار هدم تحت رقم 334 بتاريخ 23 سبتمبر 2021 ليبقى دون تنفيذ إلى حد الساعة، ما جعل صاحب البناية الفوضوية المذكورة يعود من جديد لمواصلة أشغال التوسع في إنتظار ما ستسفر عليه التحقيقات الجارية في قضية الحال.