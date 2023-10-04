الشلف: الدرك يحجز قرابة قنطارين من الدجاج الفاسد

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس ولاية الشلف، من حجز 1.83 قنطار من الدجاج الفاسد كان موجه للاستهلاك البشري.

العملية جاءت في إطار حماية المستهلك ومحاربة كل أشكال الغش التجاري. وعلى اثر معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس، مفادها وجود شخص يقوم بنقل وتوزيع اللحوم البيضاء (دجاج) من المحتمل أن تكون غير صالحة للاستهلاك. على متن شاحنة ثلاجة نوع كيا قادمة من حي بوشغال باتجاه بلدية تنس.

على الفور تم تشكيل دورية و وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 11. أين تم توقيف الشاحنة التي كانت مقتادة من شخص يبلع من العمر 51 سنة. بعد تفتيش الشاحنة تم العثور بصندوقها

الخلفي على كمية من اللحوم البيضاء (دجاج) تقدر بـ 1.83 قنطار. مع عدم امتلاكه للشهادة البيطرية و عدم احترام سلامة المنتوج. بعد معاينة هذه اللحوم المحجوزة من طرف الطبيب البيطري. تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري. حيث تم إتلافها بحضور مختلف السلطات.