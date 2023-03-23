الشلف: الدرك يحجز كميات كبيرة من السلع أجنبية الصنع مموّهة داخل شاحنة

تمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف في عملية مشتركة مع أعوان الجمارك التابعة لمصالح مفتشيه الأقسام للجمارك بالشلف. من حجز كميات معتبرة من السلع أجنبية الصنع بدون فوترة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف شخصين تتراوح أعمارهما مابين “43و 34” سنة مع حجز بضائع مختلفة على مستوى الطريق السيار “شرق غرب” قادمة من الجزائر العاصمة في اتجاه ولاية وهران على مستوى ولاية الشلف داخل شاحنة نوع رونو .

كما تم بعد التفتيش الدقيق للشاحنة بالشلف ضبط بداخلها على سلع أجنبية الصنع مخبأة وسط سلع أخرى قصد التمويه دون امتلاكهما لفواتير و رخص بولاية الشلف. ومثلت هاته البضائع في : 196 هاتف نقال من مختلف الأنواع ، 280 شاشة هاتف للصيانة. بالإضافة كذلك إلى 59 سماعات بلوتوث مختلفة الأحجام، 39 مصباح مزود بالكاميرا والويفي، 29 علبة برقوق بوزن 05 كلغ. 100 كلغ من الحلوى ،60 كلغ ملح إنكليزي.

كما تم حجز 350 وحدة عطور مختلفة الأحجام ، 1300 بدعية نساء ،1500 عباءة نساء ،10 آلات خياطة بلواحقها و الطاولات الخاصة بها. 265 لفة قماش من مختلف الأنواع. 02 مبردات كبيرة خاصة بالشاحنات. و لواحق الخياطة.

وأكدت مصالح الدرك الوطني بالشلف ، أن العملية تندرج في إطار تنفيذ برنامج المراقبة الميدانية المشتركة في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله. حفاظا على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم والمساهمة في ضمان استقرار النظام العام. حيث تم تقديم المشتبه فيهما رفقة مصالح الجمارك أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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