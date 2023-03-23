الشلف: الدرك يحجز كمية معتبرة من التبغ بدون فاتورة

تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف من توقيف عشريني على متن مركبة نفعية نوع شيري. مع حجز أزيد من 4500 كيس شمة مقلدة من مختلف الأنواع مصنوعة بطريقة غير قانونية. قصد بيعها وترويجها في الأسواق المحلية لمدينة الشلف.

العملية جاءت في إطار محاربة التجار غير الشرعيين و مكافحة الغش التجاري و تقليد السلع. وتمت أثناء قيام الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فارس بتوقيف المشتبه فيه بإحدى نقاط المراقبة بإقليم الإختصاص. مع إخضاعه لعملية التفتيش الدقيق. ليتم ضبط كمية من الشمة المقلدة المقدرة بـ 4530 كيس من مختلف العلامات بالصندوق الخلفي للمركبة. على إثرها تم توقيفه و اقتياده إلى مقر الفرقة من أجل مباشرة كافة الإجراءات القانونية.

كما تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة بعد إستكمال جميع الاجراءات القانونية في شأنه لتورطه في قضية حيازة سلع غير مطابقة مع انعدام السجل التجاري و الفوترة. مع تسليم البضاعة المحجوزة لمديرية أملاك الدولة بالشلف.