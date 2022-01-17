الشلف: الدرك يحجز 147 قنطارا من المواد الغذائية بحرشون

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بواد الفضة ولاية الشلف من حجز مواد غذائية أساسية مخزة بطريقة غير شرعية. قصد المضاربة في الأسعار.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن العملية تأتي مواصلة للجهود المبذولة من قبل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف في إطار تطبيق و تنفيذ تعليمات قيادة الدرك الوطني. القاضية بمحاربة المضاربة و مختلف أشكال الغش التجاري و الممارسات التجارية غير القانونية.

وأضاف البيان، أن مصالح الدرك الوطني تلقت معلومات مؤكدة تفيد بتفتيش مخزن غير شرعي. أين تم حجز 100 قنطار من السكر الأبيض، 25 قنطار فرينة و 22.5 قنطار من السميد.كما باشرت مصالح الدرك الوطني بحرشون الإجراءات القضائية بالتنسيق مع المصالح التجارة بالشلف. و سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، و هذا بعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية في شأنه.

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الشلف: مديرية التجارة تشرع في مراقبة مسار تسويق الزيت

شرعت فرق مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية الشلف، في عملية مراقبة مسار تسويق مادة الزيت بغرض قطع الطريق أمام التجار الذين يتعمدون إخفاء هذه المادة الأساسية بغرض المضاربة. حيث مست هذه العملية في مرحلتها الأولى 5 بلديات. وأشارت مصادر النهار أونلاين، إلى أن البلديات التي زارتها فرق مديرية التجارة اليوم هي كل من عين أمران، الهرانفة، الصبحة، وادي أد أساس وبوقادير. وسبق الجمعية الولائية لإرشاد المستهلك السلامة وأن طالبت على لسان رئيسها جيلالي قاسمي بضرورة تحرك مصالح مديرية التجارة في إتجاه تفعيل دور الرقابة لتأمين مسار تسويق مادة الزيت. وقطع الطريق أمام التجار الذين يقفون وراء إخفاء الزيت لأجل المضاربة ورفع الأسعار.

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