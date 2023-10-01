الشلف: الدرك يحجز 50 كلغ من خيار البحر

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الرحمان في الشلف نهاية الأسبوع الماضي من توقيف ثلاثة أشخاص. تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 24 سنة مع حجز 50 كلغ من خيار البحر وسلاح غوصي بحري نوع CRESSI 90 CM.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن العملية جاءت في إطار التصدي لظاهرة الصيد العشوائي لخيار البحر المحمي دوليا. ومن أجل حماية هذا الكائن البحري الذي يلعب دور كبير في التوازن البيئي للبحر. وجاءت بناءا على معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الرحمان. مفادها وجود ثلاثة أشخاص يقومون باصطياد خيار البحر بشاطئ الدراملة بلدية سيدي عبد الرحمان. ليتم على الفور تشكيل دورية و التنقل إلى عين المكان. حيث تم توقيف مركبة تجارية كانت بصدد مغادرة الشاطئ، التي كان على متنها 03 أشخاص.

كما تم بعد تفتيش المركبة تم العثور على 50 كلغ من خيار البحر مشبعة بالماء . مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموقوفين لارتكابهم جنحتي الصيد بدون رخصة و الصيد الليلي. كما تم إرجاع الكمية المحجوزة من خيار البحر الذي إتضح أنه لا يزال حيا إلى طبيعته بالبحر.