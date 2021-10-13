الشلف: الدرك يحجز 82 ألف وحدة من المفرقعات

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الشلف من حجز 82 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية والشماريخ.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت إثر وضع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوقادير لنقطة مراقبة على مستوى السد الثابت بالمصالحة “الطريق السيار شرق/غرب” أمس على الساعة الثانية صباحا. أين تم توقيف حافلة لنقل المسافرين قادمة من ولاية عين الدفلى باتجاه ولاية تلمسان.

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وأضاف البيان، أنه بعد المراقبة التقنية للوثائق والأجهزة الخاصة وتفتيش صندوقها. تم العثور على كمية من المفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام. بلغ عددها الإجمالي 82 ألف وحدة. حيث قامت ذات المصالح بفتح تحقيق في القضية لمعرفة مصدر هذه المفرقعات.

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