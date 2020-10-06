الشلف.. الدرك يحقق حول تورط منتخبين سابقين في شبهة الفساد بالظهرة

أفادت اليوم الثلاثاء مصادر محلية بأن مصالح الدرك الوطني قد باشرت فتح تحقيق معمق حول تورط منتخبين سابقين في شبهة الفساد ببلدية الظهرة.

في ذات السياق أكدت مصادرنا إلى أن التحقيقات الجارية قد جاءت بناء على شكوى تقدم بها منتخب سايق تعرض خلال العهدة السابقة لمضايقات و قرارات تعسفية من قبل المير السابق الذي قام بتجميد منحة العضوية في المجلس البلدي .

يحدث هذا في وقت أشارت مصادرنا إلى أن التحقيقات الجارية من المنتظر أن تشمل عدة ملفات منها الإعتداء على العقار السياحي و الغابي و الفلاحي فضلا عن إختفاء سيارتي إسعاف من حظيرة البلدية .

إلى جانب تزوير و إخفاء مداولات رسمية وإمضاء محررات رسمية على بياض ناهيك عن قضية التلاعب بالذخيرة الحية و المتمثلة في 400 خرطوشة كانت موجهة للقضاء على الكلاب الضالة خلال العهدة السابقة.