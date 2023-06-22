الشلف: الدرك يسترجع 14 رأسا من الغنم بالهرانفة

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف من استرجاع 14 رأسا من الغنم مع توقيف الفاعلين.

وجاءت العملية في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، حيث تمت العملية إثر تلقى مركز العمليات لمقر المجموعة. مكالمة هاتفية عبر الرقم الخط الأخضر 1055 من طرف مواطن تعرض لسرقة 14 رأسا من الغنم. ليتم إخطار الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالهرانفة التي بدورها شكلت دورية وتنقلت إلى عـين المكان للقيام بالمعاينات والإجراءات اللازمة.

ومع مباشرة عملية البحث و التحري و التي أفضت إلى أن عملية السرقة نفذت من طرف شخصين من نفس البلدية. مع استرجاع جميع رؤوس الأغنام في ذات اليوم و في ظرف قياسي إلى مالكها.

بعد القيام بجميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.