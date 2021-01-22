الشلف: الدرك يسجل 33 قضية تتعلق بالجريمة الإلكترونية سنة 2020

كشفت المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية الشلف ، بأن مصالحها سجلت 33 قضية تتعلق بالجريمة الإلكترونية خلال سنة 2020.

وأكدت ذات المصالح، بأن الجرائم التي تم إحصائها أغلبها يخص السب والقذف والتشهير والإبتزاز والتهديد عبر شبكات التواصل الإجتماعي.