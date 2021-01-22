الشلف: الدرك يسجل 33 قضية تتعلق بالجريمة الإلكترونية سنة 2020
كشفت المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية الشلف ، بأن مصالحها سجلت 33 قضية تتعلق بالجريمة الإلكترونية خلال سنة 2020.
وأكدت ذات المصالح، بأن الجرائم التي تم إحصائها أغلبها يخص السب والقذف والتشهير والإبتزاز والتهديد عبر شبكات التواصل الإجتماعي.
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كشفت المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية الشلف ، بأن مصالحها سجلت 33 قضية تتعلق بالجريمة الإلكترونية خلال سنة 2020.
وأكدت ذات المصالح، بأن الجرائم التي تم إحصائها…
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