الشلف: الدرك يطيح بشبكة لتهريب “العاج”

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف بحر هذا الأسبوع من الإطاحة بشبكة إجرامية لتهريب أنياب الفيل الإفريقي.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وعلى إثر معلومات واردة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشلف من وضع حد لنشاط مجموعة من الأشخاص مكونة من أربعة أفراد تمتهن التهريب والمتاجرة بمواد محظورة التداول. أنياب الفيل الإفريقي”عاج” ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية. تعمل على تهريب أنياب الفيل الإفريقي وإدخالها التراب الوطني بطرق غير شرعية.

كما تم حجز نابين لحيوان الفيل الإفريقي “عاج” بوزن إجمالي 3.70 كلغ. وبعد القيام بجميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.