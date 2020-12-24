الشلف: الدرك يطيح بشبكة مختصة في سرقة المحاصيل الزراعية

أفادت اليوم مصادر مطلعة بأن مصالح الدرك الوطني بالشلف أطاحت بشبكة مختصة في سرقة المحاصيل الزراعية بضواحي حي الحرية.

وحسب ذات المصادر العملية تمت بناء على معلومات وردت إلى قائد الكتيبة مفادها وجود أشخاص يقومون بسرقة محاصيل البرتقال.

وعلى إثر ذلك باشرت ذات المصالح عملية التدخل وأسفرت بتوقيف أحد الأشخاص المشتبه فيهم.

ليتم تمشيط المكان وتوقيف 7 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 35 و43 سنة بحوزتهم أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.

فضلا عن ضبط 5 سيارات و7 دراجات نارية كان يستغلها الأشخاص الموقوفين في تنقلاتهم لتنفيذ عملياتهم الإجرامية.

وتتواصل فيه عملية البحث بغرض توقيف شراكائهم الموجودين في حالة فرار.