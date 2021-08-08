الشلف: الدرك يعثر على طفل بشاطئ تاغزولت

تمكنت مصالح الدرك الوطني من العثور على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات. أثناء قيام عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمرسى بدورية عبر مختلف الشواطئ وبالضبط بشاطئ تاغزولت.

وحسب بيان للدرك الوطني، فإنه تم العثور على الطفل على الساعة السابعة مساءا. أين لفت انتباههم وجود طفل صغير لوحده بالشاطئ. ليتم التقرب منه للإستفسار عن سبب تواجده بمفرده. ليتبين أنه ينحدر من مدينة تلعصة وقد جاء إلى البحر رفقة والده على متن سيارة سياحية. هذا الأخير تركه بمفرده بالشاطئ وذهب للتزود بالوقود بمدينة المرسى

وأضاف البيان، أنه تم البحث عن والد الطفل عبر كامل المنطقة لمدة ساعة ونصف دون جدوى، ليتم اصطحاب الطفل إلى مقر الفرقة خوفا من تعرضه لأي خطر في انتظار ظهور والده. مع إخطار الأفراد العاملين بالسد الثابت للدرك الوطني بتاغزولت في حال تقرب والده للبحث و التبليغ عنه.

وبعد فترة تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمرسى إتصال هاتفي من طرف قائد السد الثابت بتاغزولت مفاده تقرب والد الطفل منهم للتبليغ عن إختفاء ابنه. حيث تم توجيهه لمقر الفرقة، وبعد التأكد من هويته وإتمام كافة الإجراءات تم تسليمه الطفل في صحة جيدة.