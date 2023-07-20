الشلف: الدرك يفكك شبكة دولية وحجز قرابة 23 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالشلف من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية متكونة من 22 شخصا من بينهم امرأة. تتراوح أعمرهم من 25 إلى 45 سنة، مختصة في المتاجرة بالأقراص المهلوسة. حيث تم حجز أزيد من 22590 قرصا مهلوسا من نوع بريغابلين 300 ملغ.

وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة مفادها تمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على متن مركبتين سياحيتين قادمتين من ولاية بالشرق الجزائري. تم وضع خطة محكمة تحت قيادة قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف والقاضية بوضع تشكيل أمني محكم ثابت ومتحرك. يهدف إلى غلق جميع المنافذ المحتمل استغلالها للهروب. أين تم رصد المركبتين محل المعلومة ليتم توقيفهما على مستوى نقطة المراقبة.

وبعد تفتيش المركبة الأولى تم العثور على 22590 قرصا مهلوسا نوع بريغابلين 300 ملغ كانت مخبأة بإحكام تحت مقاعد السيارة. فيما كانت السيارة الثانية تقوم بفتح الطريق لها مع توقيف 08 أشخاص. مباشرة تم إقتيادهم الى مقر الفرقة لاستكمال كافة الاجراءات .

ومواصلة للتحقيق من قبل الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس وبعد تمديد الاختصاص بعدة ولايات من الوطن تم توقيف باقي عناصر الشبكة وعددهم 14 شخصا. التي كان يمتد نشاطها عبر كامل التراب الوطني وخارجه.

كما أسفرت العملية من حجز حجز 22950 قرص مهلوس نوع بريغابلين 300 ملغ، مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم من عائدات البيع. بالإضافة كذلك إلى مبالع مالية بالعملة الأجنبية. 03 سيارات سياحية 03 دراجات نارية ، جهاز كومبوتر ، هواتف نقالة.

كما سيتم فور الانتهاء من التحقيق تقديم الموقوفين أمام العدالة بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار جناية الحيازة التخزين والنقل قصد البيع للمؤثرات العقلية، جناية تبيض الأموال.