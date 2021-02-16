الشلف: الدرك يفكك شبكة مختصة في التنقيب عن الكنوز بإقليم بلدية بوزغاية

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوزغاية من تفكيك شبكة مختصة في التنقيب عن الكنوز.

وتتكون هذه العصابة من ستة 6أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 29و66 سن تم توقيفهم متلبسين بالحفر على مستوى إقليم بلدية بوزغاية .

العملية جاءت إثر معلومات تحصلت عليها الفرقة المختصة، تفيد بتواجد غرباء عن المنطقة يقومون بعملية الحفر مستغلين جنح الظلام.

وتم على الفور تم تشكيل دورية و التنقل إلى عين المكان و تحديدا بالمكان المسمى بقعة الجعافرية،

ليتم توقيف 6 أشخاص بعين المكان في حالة تلبس يقومون بالحفر بإستغلال أدوات حديدية حادة خاصة بالحفر،

وسلسلة نحاسية موصولة بخرطوم نحاسي فضلا عن أسلاك معدنية نحاسية وجهاز الكشف عن المعادن

إلى جانب مركبة كانت مركونة في عين المكان، قبل تقديم الموقوفين مع المحجوزات التي عثر عليها لديهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس في إنتظار جلسة محاكمتهم.