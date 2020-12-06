الشلف: الدرك يفكك شبكة مختصة في السرقة والسطو على المنازل

أفادت اليوم مصادر مطلعة بأن مصالح الدرك الوطني بالشلف قد تمكنت خلال الساعات الأخيرة من تفكيك شبكة مختصة في السرقة والسطو على المنازل فضلا عن إنشاء محل للفسق و الدعارة.

ووفق المصادر التي نقلت الخبر للنهار أونلاين فإن عملية التوقيف قد مست 4 أشخاص بينهم إمرأة تتراوح أعمارهم بين 26 و 31 سنة وهذا مباشرة بعد تعرض شخصين للإعتداء و سرقة بعض أغراضه فضلا عن مبلغ مالي معتبر تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض .

وبعد مواصلة التحريات تبين بأن الجناة كانوا يستغلون منزلا كمحل للفسق و الدعارة والذي تم العثور فيه على المسروقات إلى جانب كمية من الأسلحة البيضاء المحظورة منها خناجر و سكاكين و عصي.

في وقت تم فيه التحقيق مع الموقوفين الذين يوجد بينهم إثنين من ذوي مسبوقين قضائيا فيما يوجد الشخص الثالث في حالة فرار ، هذا قبل إنجاز ملفاتهم الجزائية و إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.