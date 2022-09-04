الشلف: الدرك يفكك شبكة مختصة في السطو على المنازل بالشطية

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني على مستوى بلدية الشطية بالشلف، من تفكيك شبكة مختصة في السرقة والسطو على المنازل تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 21 و 25 في عملية نوعية تم خلالها إسترجاع مركبة نفعية من نوع إكسبراس.

في ذات السياق، أشار بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى المجموعة الإقليمية لولاية الشلف، إلى أن عملية التوقيف تمت على إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين مفادها تعرض مسكنه العائلي لعملية سرقة إستهدفت بعض الأغراض تمثلت في 04 خواتم من الذهب و سوار من المعدن الأصفر إلى جانب مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم.

ليتم تشكيل فريق من المحققين قصد رفع لبس هذه القضية و كذا توسيع دائرة البحث في الأماكن المجاورة مع إستغلال الآثار و الدلائل المسترجعة من مكان الجريمة، قبل توقيف 03 مشتبه فيهم و يتعلق الأمر بكل من المدعو م.ر الذي كان رفقة المدعو د.ي والمدعو د.أ

في وقت تم فيه إقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق في القضية، في إنتظار تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف مباشرة بعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية.