الشلف: الدرك يفكك شبكة مختصة في السطو والسرقة بأبو الحسن

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأبو الحسن بالشلف، من توقيف شبكة مختصة في السطو والسرقة متكونة من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و30 سنة بينهم شخص مبحوث عنه.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الموقوفين كانوا يستغلون قدوم الليل لإقتراف جرائمهم، وبعد التحقيق و التحري تمكنت عناصر الدرك من خلال تنفيذ عملية بحث واسعة النطاق وفي ظرف قياسي من توقيف الأشخاص المشتبه فيهم وحجز 08 أنابيب كبيرة الحجم وميزان إلكتروني صغير الحجم فضلا عن كمية من النحاس وهواتف نقالة.

بالإضافة الى شاحنة صغيرة نوع DFSK كانت تستعمل في نقل المسروقات، حيث من المنتظر تقديم المشبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد نهاية التحقيق و إنجاز ملفاتهم القضائية.