الشلف: الدرك يفكك شبكة مختصة في تنظيم رحلات الحرقة

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين مران بولاية الشلف. في عملية إستباقية من توقيف 03 أشخاص كانوا بصدد التحضير والتدبير للهجرة غير الشرعية عبر البحر. مع حجز عتاد تم إقتناىه لأجل تنفيذ رحلة حرقة في إتجاه الضفة الإسبانية.

و حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف. وعلى إثر إستغلال معلومات مؤكدة مفادها عزم مجموعة من الشباب الإبحار سرا نحو إسبانيا انطلاقا من شاطئ الدشرية رقم 01 ببلدية الظهرة.

وبعد التدخل و التحري في قضية الحال تم رصد سيارة من نوع داسيا ستيبواي تجر قاربا خشبيا مهيأ للهجرة غير الشرعية على مقربة من الشاطئ. وبعد تفتيش دقيق للأماكن المجاورة تم العثور على 10 دلاء من البنزين بسعة إجمالية بلغت 250 لترا.

كما أسفرت عملية التمشيط عن توقيف سيارة ثانية من نوع هيونداي إ10. التي كانت ترصد تحركات عناصر الدرك الوطني. إذ عثر بداخلها على مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 78.5 مليون سنتم، قبل إتخاذ جميع الإجراءات القانونية و تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

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الشلف: الدرك يفكك شبكتين مختصتين في سرقة الكوابل النحاسية

تمكنت، مصالح الدرك الوطني لولاية الشلف، من توقيف 06 أشخاص ينشطون ضمن شبكتين مختصتين في سرقة الكوابل النحاسية. وذلك إثر تنفيذ عمليتين نوعيتين على مستوى كل من بلديتي الشلف و أم الدروع على المحور الوطني رقم 04 وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف. فإن العملية الأولى تمت بعد تمكن أفراد فصيلة الأبحاث من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل الهاتفية والنحاسية على مستوى إقليم بلدية الشلف. حيث تم توقيف 05 أشخاص وحجز ما يزيد 5 قناطير من مادة النحاس المستعمل عبارة كوابل كهربائية و أنابيب نحاسية مستعملة. فضلا عن ضبط شاحنتين كانتا تستعمل في نقل المواد المسروقة وتنقل أفراد الشبكة. كما أكد ذات البيان إلى نجاح عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأم الدروع من تنفيذ عملية ثانية بناءا على تلقي معلومات مفادها حيازة أحد الأشخاص على كوابل نحاسية داخل محل تجاري خاص بإسترجاع المعادن القديمة. وبعد مداهمة الموقع المذكور تم العثور على أسلاك كهربائية من الألمنيوم أسلاك كهربائية نحاسية يزيد وزنها الإجمالي عن 1 قنطار. ليتم توقيف صاحب المحل المدعو ق ،ق واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيقات في قضية الحال.

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