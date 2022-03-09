الشلف: الدرك يفكك شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالمواد الصيدلانية
تمكن عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشلف، من توقيف 4 أشخاص تترواح أعمارهم ما بين 32 و 68 سنة. بتهمة التورط في قضية تخص المتاجرة وتهريب المواد لصيدلانية الحموية بطريقة غير شرعية.
وجاءت عملية التوقيف حسب ما جاء في بيان لخلية الإعلام والإتصال على مستوى المجموعة الولائية للدرك الوطني. بعد ورود معلومات إلى ذات المصالح مفادها قيام شخص بنقل كمية من المواد الصيدلانية بغرض بيعها و ترويجها بمدينة الشلف.
وبعد التدخل والتحري في قضية الحال تم توقيف المشتبه فيه و العثور بحوزته على كمية معتبرة من المواد الصيدلانية. والمنشطات والمقويات الجنسية الممنوعة من التسويق من طرف وزارة التجارة ووزارة الصحة. لما تسببه من عجز جنسي وكذا مضاعفات مرضية خطيرة.
فيما تم توقيف باقي أفراد الشبكة بإحدى ولايات الوسط الجزائري في عملية نوعية. تم خلالها حجز 1963 وحدة من مختلف الأنواع إلى جانب 10 أجهزة جنسية. ليتم تقديمهم وإقتيادهم لمقر الفصيلة لفتح تحقيق معمق في القضية قبل إحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة.
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تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية المدية من تفكيك شبكة وطنية تقوم بترويج المخدرات، أين تم توقيف شخصين وحجز كمية من المؤثرات العقلية.
وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن العملية جاءت إستغلالا لمعلومات مؤكدة واردة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية. مفادها إحتمال مرور شحنة من المؤثرات العقلية قادمة من الجنوب. وعلى اثر ذلك تم وضع خطة محكمة. وفي السد الثابت للدرك الوطني بالخرجة الشمالية لمدينة قصر البخاري. تم توقيف المركبة المشكوك فيها، وعلى متنها شخصين.
وقام أفراد الدرك بتفتيش المركبة ليتم العثور على كمية معتبرة من الكبسولات المهلوسة مخبأة داخل واقي بالصدمات الخلفي للسيارة. وعلى الفور تم اقتياد المشتبه فيهما إلى مقر الفصيل. مع فتح تحقيق ابتدائى بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري ومكّن التحقيق من توقيف 05 أفراد من بينهم فتاة ، تتراوح أعمارهم مابين 25-30 سنة. كما تم حجز 13 ألف كسبولة مهلوسة ومبلغ 03 ملايين سنتم من عائدات بيع المؤثرات العقلية. حيث تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري.