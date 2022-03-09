الشلف: الدرك يفكك شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالمواد الصيدلانية

تمكن عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشلف، من توقيف 4 أشخاص تترواح أعمارهم ما بين 32 و 68 سنة. بتهمة التورط في قضية تخص المتاجرة وتهريب المواد لصيدلانية الحموية بطريقة غير شرعية.

وجاءت عملية التوقيف حسب ما جاء في بيان لخلية الإعلام والإتصال على مستوى المجموعة الولائية للدرك الوطني. بعد ورود معلومات إلى ذات المصالح مفادها قيام شخص بنقل كمية من المواد الصيدلانية بغرض بيعها و ترويجها بمدينة الشلف.

وبعد التدخل والتحري في قضية الحال تم توقيف المشتبه فيه و العثور بحوزته على كمية معتبرة من المواد الصيدلانية. والمنشطات والمقويات الجنسية الممنوعة من التسويق من طرف وزارة التجارة ووزارة الصحة. لما تسببه من عجز جنسي وكذا مضاعفات مرضية خطيرة.

فيما تم توقيف باقي أفراد الشبكة بإحدى ولايات الوسط الجزائري في عملية نوعية. تم خلالها حجز 1963 وحدة من مختلف الأنواع إلى جانب 10 أجهزة جنسية. ليتم تقديمهم وإقتيادهم لمقر الفصيلة لفتح تحقيق معمق في القضية قبل إحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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