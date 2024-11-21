الشلف: الدرك يفكّك شبكة “للحرقة” ويوقف 18 شخصا

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالظهرة ولاية الشلف. من تفكيك شبكة إجرامية وطنية مختصة في جريمة التدبير والتنظيم للهجرة غير الشرعية عبر البحر.

الشبكة تتكون من 18 شخصا ينحدرون من مختلف ولايات الوطن. وذلك بأخذ مبالغ مالية معتبرة قصد الإبحار في رحلة سرية عبر البحر. بالإضافة كذلك إلى حجز عتاد ووسائل تستعمل في العملية.

وجاءت العملية الأولى بناء على معلومات مفادها وجود تحركات مشبوهة لمجموعة من الشباب. لتنظيم محاولة هجرة سرية عبر شاطئ الدشرية بإقليم بلدية الظهرة. فتم على إثرها تشكيل دورية في وقت متأخر من الليل والتنقل إلى الشريط الساحلي مع وضع نقطة مراقبة وتفتيش ببقعة الدشرية بذات البلدية ليتم توقيف 08 أشخاص.

كما أسفرت العملية الثانية عن توقيف 10 أشخاص بصدد التنظيم للهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من شاطئ الدشرية 2 نحو السواحل الأوربية.

ومكنت العمليتين من حجز قارب نزهة، محرك بقوة 30 حصانا، مضخة بنزين،.18 صفيحة بنزين بسعة إجمالية تقدر بـ 360 لتر، بوصلتين، سيارة سياحية. بالإضافة كذلك إلى مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية تقدر بـ 268 مليون سنتيم و 1650 أورو وهواتف نقالة.

بعد الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة. لأجل جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية التنظيم والتدبير للهجرة غير الشرعية عبر البحر.