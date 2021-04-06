الشلف: الدرك يوقف إماما لارتكابه الفعل المخل بالحياء على طفلة

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الشلف من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الشخص يعمل إمام مدرّس بمسجد بإحدى بلديات ولاية الشلف.

وقد تم توقيف الإمام لارتكابه الفعل المخل بالحياء ضد قاصر، بناء على شكوى تقدم بها والد الضحية البالغة من العمر 08 سنوات.

وأضاف البيان، أن حيثيات القضية تعود إلى 30 مارس 2021، حيث توجهت الضحية كعادتها إلى المسجد لحفظ القرآن.

وأوضح المصدر، أنه بعد الإنتهاء من الحصة طلب الإمام المدرس من الضحية البقاء بحجة أخذ بعض الأواني المنزلية المستعملة في إحضار الطعام له من طرف أهلها.

واستغل الإمام فرصة الإنفراد بها وقام باصطحابها إلى داخل مقصورة المسجد ومارَس عليها الفعل المخل بالحياء _ يضيف البيان_.

وتم على الفور توقيف الفاعل، وفور الإنتهاء من التحقيق تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

وكشف المصدر، أنه تم إيداع الإمام بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتهمة الفعل المخل بالحياء وتدنيس مكان معد للعبادة.