الشلف: الدرك يوقف شاب ويحجز 700 وحدة خمر بحرشون

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، من توقيف شاب بحوزته 700 وحدة خمر من مختلف الأنواع والأحجام. كان بصدد ترويجها بمدينة الشلف.

وجاءت عملية التوقيف والحجز حسب مصادر النهار، إثر قيام عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بواد الفضة بتنصيب نقطة مراقبة على مستوى محول الدوران ببلدية حرشون أين شاهدوا سيارة سياحية قام سائقها بالرجوع إلى الوراء بمجرد مشاهدته لعناصر الدرك الوطني.

قبل ملاحقته وتوقيف السيارة التي تم ضبط بداخلها على كمية من المشروبات الكحولية تقدر ب 700 وحدة. في وقت فيه إنجاز ملف جزائي ضد المتهم الذي تمت إحتالته على العدالة.

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