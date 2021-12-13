الشلف: الدرك يوقف شاب ويحجز 700 وحدة خمر بحرشون
تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، من توقيف شاب بحوزته 700 وحدة خمر من مختلف الأنواع والأحجام. كان بصدد ترويجها بمدينة الشلف.
وجاءت عملية التوقيف والحجز حسب مصادر النهار، إثر قيام عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بواد الفضة بتنصيب نقطة مراقبة على مستوى محول الدوران ببلدية حرشون أين شاهدوا سيارة سياحية قام سائقها بالرجوع إلى الوراء بمجرد مشاهدته لعناصر الدرك الوطني.
قبل ملاحقته وتوقيف السيارة التي تم ضبط بداخلها على كمية من المشروبات الكحولية تقدر ب 700 وحدة. في وقت فيه إنجاز ملف جزائي ضد المتهم الذي تمت إحتالته على العدالة.
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الشلف: حجز أزيد من 59 ألف كيس شمة مقلدة
تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، من حجز 59150 كيس شمة مقلدة. وجاءت هذه العملية، في إطار محاربة التجار غير الشرعيين ومكافحة الغش التجاري وتقليد السلع.
وحسب بيان لذات المصلحة، تمكنت فصيلة الابحاث للدرك الوطني بالشلف من حجز أزيد من 59150 كيس شمة مقلدة من مختلف الأنواع مصنوعة بطريقة غير قانونية، قصد بيعها و ترويجها في الأسواق المحلية.
كما جاءت هذه العملية النوعية، إثر الاستغلال الجيد لمعلومات واردة لذات الفصيلة، مفادها وجود شخص يحوز على كمية معتبرة من مادة التبغ بطريقة غير قانونية بمستودع داخل منزل.
ليتم على الفور التنقل إلى عين المكان وبعد التفتيش الجيد تم ضبط وحجز كمية معتبرة من مادة الشمة.
كما قدرت كمية المحجوزات، بــ 59150 كيس شمة مقلدة، والتي كانت جاهزة للتداول بالأسواق والمحلات التجارية.
هذا وفتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشلف، تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات القضية وتحديد أفراد الشبكة.
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