الشلف: الدرك يوقف شخصا بتهمة نهب الرمال بواد راس

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني التابعة لإقليم لبلدية الهرانفة بولاية الشلف، من توقيف شخص يدعى م.م يبلغ عمره 46 سنة بتهمة إستخراج الرمال بدون رخصة و المتاجرة بها.

عملية التوقيف تمت حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى قيادة المجموعة الولائية بالشلف، على إثر دورية بناء على تلقي عناصر فرقة الدرك الوطني لمعلومات دقيقة حول وجود شاحنة يقوم صاحبها بسرقة مواد الطمي من واد راس بالمكان الواقع بقعة أولاد رقية.

ليتم على الفور تشكيل دورية و التنقل إلى عين المكان ليتم ضبط شاحنة نوع JMC داخل الواد الواد المذكور يقوم سائقها بعملية إستخراج و نقل الرمال من الواد.

في وقت تم فيه توقيف المشتبه فيه و إقتياده إلى مقر الفرقة لإستكمال إجراءات التحقيق مع حجز شاحنة نوع jmc معبأة بالرمال ووضعها بالمحشر البلدي بالهرانفة.