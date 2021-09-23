الشلف: الدرك يوقف شخصا سرق عتاد مقاول بأولاد فارس

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فارس بولاية الشلف. من توقيف شاب يبلغ من العمر 34 سنة، بعد تورطه في قضية سرقة معدات لأحد المقاولين

وحسب بيان لذات المصالح، فإن المشتبه فيه تم توقيفه بناء على الشكوى التي تقدم بها المسمى (ر.ب) . مفادها تعرضه لعملية سرقة عتاد من حضيرته المتواجدة ببقعة الزمالة بلدية أولاد فارس من قبل شخص مجهول. وتتمثل المسروقات في 80 وحدة خاصة بقوالب صناعة الخرسانة ،07 أنابيب بلاستيكية، قاطع خاص بالحديد، حوالي 15 قنطار من حديد البناء عيار 12 و 14 ،08 .عائم خاصة بعجلات ألة الحفر و الشاحنات ، مضخة ماء كبيرة الحجم، صهريج خاص بالبنزين، 03 مشغلات خاصة بالمحركات ، 40 عمود بناء خشبي.

وأضاف البيان، أنه تم فتح تحقيق في القضية والتنقل إلى المكان، وبعد تنشيط عنصر الاستعلام تم تحديد هوية المشتبه فيه . و يتعلق الأمر بالمسمى “م. ح” البالغ من العمر 34 سنة. أين تم توقيفه في ظرف قياسي واقتياده إلى مقر الفرقة للتحقيق معه. حيث تم إسترجاع جميع المسروقات.

وبـعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة سرقة عتاد مقاولاتية.