الشلف: الدرك يوقف شخصا متلبسا بتخريب القناة الرئيسية للمياه في أولاد عباس

أفاد اليوم، بيان لوحدة الشلف للجزائرية للمياه، بأن مصالح الدرك الوطني قد تدخلت رفقة الممثل القانوني. لتوقيف شخص من البدو الرحل بأولاد عباس متلبسا بتخريب صمام التفريغ والتهوية للقناة الرئيسية للمياه. الممونة لخزانات كل من بلديات وادي الفضة، الكريمية، أولاد عباس وحرشون.

وأشار ذات البيان إلى التحقيق مع المتهم الموقوف المدعو م.م في انتظار إحالته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف. بتهم تتعلق بتخريب المنشآت الريوية والهيدرولكية والتسبب في تذبذب عملية التزود بالماء الشروب.