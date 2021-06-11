الشلف: الدرك يوقف شخصا ويحجز أوراق نقدية مزوّرة

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأبو الحسن بولاية الشلف، من توقيف شخص مسبوق قضائيا من إحدى ولايات الوسط. يبلغ من العمر 37 سنة بحوزته أوراق نقدية مزورة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت إثر معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بمحاولة تصريف عملات نقدية ورقية مزوّرة بحي حميس بلدية بوزغاية. ليتم تشكيل دورية من طرف عناصر الفرقة والتنقل إلى المكان. أين تم ضبط المشتبه فيه بأحد المحلات يحاول الشراء من عنده بمبلغ مالي قدره ألفين دج. حيث تبين بعد المعاينة أنها ورقة نقدية مزوّرة ليتم توقيف المعني وتفتيش مركبته التي عثر بداخلها على مبلغ مالي مزوّر قدره 18 ألف دينار.

وأضاف البيان، أنه أثناء التحقيق صرّح المعني أنه سبق له و أن قام شهر ماي الماضي بتزوير وطباعة مبلغ مالي “حوالي 50000 دج” من فئة 2000 دج. قام بمداولة جزء كبير منه عبر أكشاك و محلات ولايتي البليدة وعين الدفلى. وأراد تداول الباقي بإقليم ولاية الشلف أين تم القبض عليه قبل أن يقوم بذلك.

وبعد التحقيق مع الموقوف تم تفتيش منزله ليتم العثور على مموج كهربائي، حامل مغناطيسي، هاتف نقال و موزع أنترنيت (مودام). تم حجزها مع وضع سيارته بالمحشر البلدي لبلدية بوزغاية إلى غاية صدور أمر قضائي. في انتظار تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.