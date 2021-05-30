الشلف: الدرك يوقف شخصا يحرض القصر على الحرقة نحو إسبانيا

تمكنت اليوم وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، يقوم بالنصب والاحتيال على القصر من خلال تحريضهم و وعدهم بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية معتبرة .

وجاءت هذه العملية النوعية بناء على مكالمة هاتفية تقدم بها الضحية إلى قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الرحمان و هذا بعد اكتشاف اختفاء مبلغ مالي معتبر 4000 أورو من منزله من طرف إبنه القاصر المسمى ر.أ مع تعرضه للنصب و الاحتيال من طرف المشتبه فيه ر م المختص في تنظيم وتدبير الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

على الفور وضع خطة محكمة مع تفعيل المخطط الخاص بمجابهة الهجرة السرية عبر البحر و تنشيط عنصر الاستعلامات، حيث تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه و توقيفه، مع إسترجاع 1380 أورو + 472000 دج .

وقد كشفت التحقيقات الأولية أن المشتبه فيهكان يقوم بالاتفاق مع الضحايا و الحصول على مبالغ مالية من خلال تحريضهم على سرقة المال ، مقابل التحضير و الإعداد للهجرة بطريقة غير شرعية عبر سواحل مدينة الشلف.

سيتم تقديم المشبه فيه أما الجهات القضائية المختصة بعد نهاية التحقيق و استكمال كافة الإجراءات القانونية في شأنه، مع تسليم المبلغ المالي للضحية تبعا لتعليمات وكيل الجمهورية.