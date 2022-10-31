الشلف: الدرك يوقف شخصين أضرما النار بغابات تنس

تمكنت، عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني التابعة لإقليم بلدية تنس بولاية الشلف. من توقيف شخصين مشتبه فيهما في إضرام النار بغابتي الروايشية وبونيهي.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى المجموعة الولائية للدرك الوطني بالشلف. فإن النيران أتلفت أزيد من 100 هكتار من الأحراش والصنوبر الحلبي خلال الأسبوع المنصرم. كما أن عملية توقيف المتهمين تمت بناءا على التحريات المكثفة التي باشرتها ذات المصالح من أجل معرفة الأسباب الحقيقية لنشوب هذه الحرائق.

ليتم من خلالها تحديد وتوقيف شخصين مشتبه فيهما في الإضرام العمدي للنار بالغابات. التي خلّفت خسائر مادية جد معتبرة في الثروة الغابية والحيوانية و كذا الممتلكات الخاصة.

وبعد إستكمال الإجراءات اللازمة تم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهما. إنتظار إحالتهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.