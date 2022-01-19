الشلف: الدرك يوقف شخصين بتهمة حفر بئر إرتوازي دون رخصة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني التابعة لإقليم بلدية الصبحة بولاية الشلف . من توقيف شخصين يبلغان من العمر 34 و 55 سنة يقومان بحفر بئر إرتوازي بدون رخصة.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن عملية التوقيف والحجز جاءت بعد إستغلال معلومات مفادها وجود شخصين يقومان بحفر بئر إرتوازي بدون رخصة على مستوى إحدى المناطق النائية بالصبحة.

كما تم بعد التنقل إلى عين المكان تم ضبط آلة حفر وأدوات تستعمل في عملية الحفر. و بعد التحري والبحث تم توقيف المشتبه فيهما وتحويلهما لمقر الفرقة لإنجاز ملفهما القضائي.

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الشلف: الدرك يحجز 147 قنطارا من المواد الغذائية بحرشون

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بواد الفضة ولاية الشلف من حجز مواد غذائية أساسية مخزة بطريقة غير شرعية. قصد المضاربة في الأسعار.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن العملية تأتي مواصلة للجهود المبذولة من قبل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف في إطار تطبيق و تنفيذ تعليمات قيادة الدرك الوطني. القاضية بمحاربة المضاربة و مختلف أشكال الغش التجاري و الممارسات التجارية غير القانونية.

وأضاف البيان، أن مصالح الدرك الوطني تلقت معلومات مؤكدة تفيد بتفتيش مخزن غير شرعي. أين تم حجز 100 قنطار من السكر الأبيض، 25 قنطار فرينة و 22.5 قنطار من السميد.كما باشرت مصالح الدرك الوطني بحرشون الإجراءات القضائية بالتنسيق مع المصالح التجارة بالشلف. و سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، و هذا بعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية في شأنه.

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