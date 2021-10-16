الشلف: الدرك يوقف شخصين بتهمة سقي حقل فلاحي بالمياه القذرة!

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني التابعة لإقليم بلدية أولاد فارس في ولاية الشلف، من توقيف شخصين لقيامهما بسقي أرض فلاحية بالمياه القذرة.

عملية التوقيف جاءت حسب مصادر النهار أونلاين، بناء على معلومات وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود فلاح ببلدية أولاد فارس يقوم بسقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة ليتم على الفور تشكيل دورية و التنقل إلى عين المكان.

وبعد تمشيط المنطقة تم العثور على بركة مائية لتجميع مياه الصرف الصحي بوادي الشلف على مستوى بلدية أولاد فارس بها محرك مزود بمضخة و موصول بأنابيب السقي متجهة نحو المزرعة و التي تعود ملكيتها لأحد الموقوفين.

ليتم حجز المعدات المستعملة في عملية السقي مع توقيف المشتبه فيهما و إقتيادهما إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق، في إنتظار تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا في وقت لاحق.

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