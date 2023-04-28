الشلف: الدرك يوقف شخصين لانتهاكهما حرمة مقبرة والتنقيب عن الكنوز بتاجنة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتاجنة بالشلف مستهل هذا الأسبوع من توقيف شخصين إثنين يبلغان من العمر على التوالي 54 سنة و 59 سنة. بتهمة إنتهاك حرمة مقبرة طمعا في العثور على كنوز مدفونة بها.

وتأتي العملية في إطار تنفيذ مخطط قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف. والرامي إلى السهر على تحقيق السكينة وأمن العموميين. والحفاظ على المحيط العمومي من أي تخريب أو تدنيس أو انتهاك،

وتعود حيثيات القضية حينما تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتاجنة اتصالا هاتفيا عبر الرقم الأخضر 55 10. مفاده وجود أشخاص داخل مقبرة ببقعة الياشير بلدية تاجنة يقومون بالحفر داخل محيط المقبرة. على إثر ذلك تم تشكيل دورية والتنقل إلى المقبرة. كما تم توقيف شخصان داخل محيطها فيما لاذا الثالث بالفرار مع معاينة حفرة يعتقد أصحابها أن كنزا مغمورا تحتها.

بعد اقتيادهما إلى مقر الفرقة اعترافا أنهما كانا رفقة شخص ثالث وهو من أكد لهما أن المقبرة مغمور بباطنها كنوز. وأنه على استعداد تام بالبحث معهما داخلها كما صرحا أنهما لا يحوزان على أي معدات تنقيب ولا علاقة لهما بالشعوذة. كما تم فتح تحقيق معمق في القضية مع تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.