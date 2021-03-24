الشلف: الدرك يوقف شخصين ويحجز 590 وحدة من المفرقعات

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الشلف، في عمليتين أمنيتين من توقيف شخصين وحجز كمية من المفرقعات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوفين يتجاوزان من العمر 28 و 31 سنة وحجز كمية معتبرة من الألعاب النارية.

العملية جاءت بعد الاستغلال الجيد لمعلومات تفيد بجلب كمية من الألعاب النارية على متن مركبتين نفعيتين قادمة من الجزائر العاصمة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ووضع خطة محكمة للترصد للمركبتين، تم توقيفما بإحدى نقاط المراقبة بإقليم الإختصاص.

وأوضح البيان، أنه تم إخضاعهما للتفتيش، ليتم ضبط كمية من المفرقعات تقدر بـ 586 وحدة من مختلف العلامات والأحجام.

وأشار المصدر، إلى أنه تم توقيف المعنين واقتيادهما إلى مقر الفرقة من أجل مباشرة كافة الإجراءات القانونية.

وفور الإنتهاء من التحقيق سيتم تقديم المعنيان أمام الجهات القضائية المختصة، وتسليم المحجوزات لمديرية أملاك الدولة بالشلف.