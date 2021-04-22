الشلف: الدرك يوقف شخصين ويسترجع جرافة مسروقة في ظرف قياسي

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الشلف من إسترجاع جرافة من نوع ( Niveleuse ).

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الجرافة تمت سرقتها من أحد المقاولين ببلدية بوقادير.

وكان المقاول بصدد القيام بأشغال تسوية مقطع بحوالي 07 كلم من محول بوقادير إلى جسر بلدية مرجة سيدي عابد بغليزان.

وتمكنت ذات المصالح، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 38 سنة لتورطهما في عملية السرقة.

تعود وقائع القضية إلى تاريخ 20 أفريل الجاري على الساعة الحادية عشر ليلا على إثر شكوى تقدم بها صاحب المشروع.

ليتم على الفور وضع خطة من طرف الفرقة المحققة، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهما مع إسترجاع الجرافة محل السرقة وتسليمها إلى مالكها.

وتم تسليم الجرافةفي أقل من 12 ساعة، في انتظار تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.