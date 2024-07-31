الشلف: الدرك يوقف شخص يُزوّر الأوراق النقدية

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشطية من وضع حد لنشاط ثلاثيني. يقوم بطرح وتداول أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية. مع حجز أجهزة الإعلام الآلي وأوراق معدة للطبع فضلا عن مبلغ مالي مزور بقيمة 14000 دج.

جاءت العملية إستغلالا لمعلومات مؤكدة، مفادها وجود شخص على متن سيارة سياحية يقوم بطرح وتداول أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دج. على أصحاب المحلات التجارية بعد اقتناء سلع متنوعة مع استرجاع المبلغ الباقي ويقوم بالفرار. بعد تتبع المشتبه فيه وتوقيفه على متن مركبته السياحية وتفتيشه تفتيشا دقيقا عثر بحوزته على 06 أوراق نقدية من فئة 2000 دج مزورة. تقدر بـ 12000 دج مخبأة بملابسه.

كما تم بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية وتفتيش منزل المشتبه فيه، حجز وحدة مركزية، جهازي إعلام آلي محمول من علامتين مختلفتين، طابعة، آلة تصوير. ورقة من فئة 2000دج مزورة وكذلك أوراق مقطوعة ومهيأة للطباعة وتحمل نفس مقاسات الأوراق النقدية المزورة من فئة 2000دج.

بعد الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.